اعتبر مسؤول منطقة البقاع في "حزب الله" الدكتور حسين النمر، أن "المجتمع المقاوم أثبت في كل الاستحقاقات أنه مجتمع قوي، حاضر، لا يُهزم ولا يتخلى عن المقاومة، والانتخابات النيابية المقبلة ستكون محطة جديدة لتجديد الثقة بهذا الخيار".

وقال خلال احتفال لمناسبة الذكرى السنوية الأولى لشهداء "طريق القدس" في بلدة الحلانية: "في الانتخابات البلدية الأخيرة، وُضعنا أمام تحدٍّ كبير، وقد أثبت الناس أنهم مع المقاومة، وأن أصواتهم كانت رصاصات في وجه كل من حاول النيل من خيارهم، ونقول للحالمين بكسرنا عبر صناديق الاقتراع، الانتخابات قادمة، وستشهدون بأس هذا المجتمع العظيم".

وتابع: "نقول للطامحين بتفكيك لوائح المقاومة في بعلبك الهرمل، ان أي شخص يترشح على لوائح تستهدف المقاومة أو تدعو لنزع سلاحها، سيُنظر إليه على أنه خان دماء الشهداء، وسيُنبذ من بيئته، لأن بلداتنا لا تقبل العملاء، ولا ضعاف النفوس".

وختم: "نحن على يقين بأن أهلنا سيخوضون الاستحقاقات المقبلة بهمّة عالية، وستكون أصواتهم بصمة حق في سجل الانتصارات".