Apr 16, 2025 1:32 PMClock
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النقاش في جلسة اللجان يتجه نحو اقرار رفع السرية المصرفية لكن الاعتراض هو على عدم وجود ضوابط تمنع التسريبات

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