12:17 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

النقابات الفرنسية تمهل رئيس الوزراء الفرنسي المكلّف سيباستيان لوكورنو مهلة 5 أيام للاستجابة لمطالبها المتعلقة بالتخلي عن سياسة التقشف

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o