Jun 21, 2025 9:59 AMClock
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النفط الإيرانية: مصفاة أصفهان تتابع عملها كالمعتاد والدخان ناتج عن حريق سابق

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