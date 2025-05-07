المركزية - نظمت كلية الإقتصاد وإدارة الأعمال في جامعة الحكمة النسخة الثانية من مسابقة ريادة الأعمال بالتعاون بين مركز جامعة الحكمة لريادة الأعمال (PULSE) ومركز جامعة لورين لريادة الأعمال (Peel) في مبادرة تهدف لتطوير ثقافة ريادة الأعمال وتشجيع الطلاب على تأسيس نواة شركات خاصة وإيجاد حلول لمشاكل مجتمعية بأفكار جديدة مبتكرة.

حضر اللقاء رئيس جامعة الحكمة البروفسور جورج نعمة ونواب الرئيس وعميدة كلية الإقتصاد وإدارة الأعمال في جامعة الحكمة الدكتورة ساندرا غصن، وعمداء الكليات ومدير مركز PeeL البروفسور كريستوف شميت، ومدير مركز جامعة الحكمة لريادة الأعمال (PULSE) الدكتور آلن الأوسطه، ومستشار وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي شادي عزالدين والمستشار في العربية للتأمين كميل ناكوزي، وممثل شركة طيران الشرق الأوسط عباس شريف إضافة إلى عدد من رؤساء الأقسام في الجامعة والأساتذة وممثلين لشركات ومؤسسات محلية ودولية وحشد كبير من الطلاب.

وضمت لجنة الحكم كلا من:

جوان شهاب رئيسة مجلس إدارة مجموعة ماليا (Malia Group)،

جوي غانم مسؤولة المركزالفرنكفوني للتوظيف في بيروت في الوكالة الجامعية للفرنكوفونية (AUF)،

رامي بو جودة، المدير التنفيذي للعمليات في بيريتك (Berytech)،

ربيع أسطا المدير العام لـPhoenix Energy من مجموعة Indevco،

لارا كلوميان مديرة البرامج في Beirut Digital District.

إنجازات طلابية: إستهل اللقاء بكلمة مدير مركز جامعة الحكمة لريادة الأعمال (PULSE) الدكتور آلن الأوسطه الذي لفت إلى أن الهدف يتعدى المنافسة بين الطلاب إلى التحفيز على الإبداع والتعاون. وقال: "نطمح في جامعة الحكمة لتحويل الأفكار الجديدة إلى مشاريع ناجحة وبناء بيئة أعمال ريادية نابضة بالديناميكية وتسهم في تحقيق الإزدهار في المجتمع".

عميدة كلية الإقتصاد في جامعة الحكمة الدكتورة ساندرا غصن لفتت إلى أن جامعة الحكمة تطمح لأن يكون مركز PULSE قطبًا لنشاط ريادي يحفّز على الإبتكار والتنمية الإقتصادية المجتمعية.

وأبدت الدكتورة غصن اعتزازها بالإنجازات المميزة التي حققها طلاب جامعة الحكمة هذه السنة على الصعيدين الوطني والإقليمي بدعم من مركز PULSE، مشيرة في هذا المجال إلى فوز فريق الجامعة بمركز بيروت في الهاكاتون الإقليمي الذي نظمته الوكالة الجامعة للفرنكوفونية (AUF) بمشاركة أكثر من مئتي طالب توزعوا على 44 فريقا. كما فاز فريق الجامعة بالجائزة الأولى في فئة "التخطيط الإقتصادي والتعافي" في مسابقة IBDAA 2025 التي نظمتها الجامعة الأميركية في بيروت، حيث تميز المشروع الذي تم عرضه من بين 91 مشروعًا بمشاركة 309 طلاب مثلوا تسع جامعات.

من جانبه ركز البروفسور شميت على أهمية تنفيذ أفكار المشاريع المبتكرة وفق اتفاقية التعاون بين مركزي ريادة الأعمال في جامعة لورين (Peel) ومركز ريادة الأعمال في جامعة الحكمة (PULSE)، وذلك من خلال تقديم الدعم الإستشاري واللوجستي لجميع الفرق المشاركة في المسابقة من خلال جلسات تدريب فردية وأنشطة عرض والسعي لإيجاد السبل لتبني المشاريع الفائزة من قبل شركات متخصصة.

الفائزون: إشترك في المسابقة واحد وثلاثون فريقًا من مئة وعشرة طلاب من كليات الهندسة والصحة العامة والإقتصاد وإدارة الأعمال. قامت لجنة مشتركة من كلية الإقتصاد وإدارة الأعمال في جامعة الحكمة ومركز PEEL في جامعة لورين – فرنسا بتصفية نصف نهائية وأبقت على عشر فرق تضم أربعة وثلاثين طالبًا. عرض هؤلاء أمام لجنة الحكم أفكار مشاريعهم وردوا على الأسئلة المطروحة. وبناء على تقييم اللجنة تم الإعلان عن الفائزين الذين حصلوا على الجوائز كالتالي:

1. الأولى: ألف وخمسمئة دولار مقدمة من العربية للتأمين لفريق Steady Spoon من كلية الهندسة ويضم الطلاب نور حداد، جوي عبود، وسام البستاني.

2. الثانية: ألف دولار من مجموعة MALIA Group لفريق PhysioBox من كلية الصحة العامة ويضم الطلاب سيرينا علّو، جويا جريس، جو شربل الياس، مارونا نمور، نورا كيوان.

3. الثالثة: خمسمئة دولار من شركة Elegance Stars لفريق MediGo من كلية الإقتصاد وإدارة الأعمال ويضم الطالبين بيتر موراديان وبيتر الحايك.

4. الرابعة: جائزة أفضل أداء في عرض المشروع، وهي تذكرة طيران إلى باريس مقدمة من شركة طيران الشرق الأوسط، حصل عليها فريق C2C من كلية الإقتصاد وإدارة الأعمال ويضم الطالبتين ليا كول أغاسي وميرا سليكا.

كذلك قدمت Rodeo In قسائم حسم لكل الفرق المشاركة.