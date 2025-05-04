May 4, 2025 5:23 PMClock
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النسبة الاجمالية في الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان بلغت الى الان، وفق وزارة الداخلية والبلديات، 40.43 في المئة، وعدد المقترعين بلغ 337294

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