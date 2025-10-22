Oct 22, 2025 7:08 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

النرويج: سنطرح قراراً بمجلس الأمن يطالب إسرائيل برفع القيود عن المساعدات

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o