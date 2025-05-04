May 4, 2025 9:46 PMClock
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النتائج الأولية: لائحة "نهضة جونية" برئاسة فيصل افرام تحصد 67 في المئة من الأصوات مقابل 33 في المئة للائحة "جونيتنا"

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