Jul 8, 2025 9:49 AMClock
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الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة: عملية بيت حانون المركبة ضربة إضافية لهيبة جيش الاحتلال الهزيل ووحداته الأكثر إجراما

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