Apr 25, 2025 2:49 PMClock
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الناطق باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: تحقيق التقدم في المفاوضات النووية يتطلب إبداء حسن النية والجدية والواقعية من أميركا

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