Jul 30, 2025 10:29 PMClock
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الناطق باسم الحكومة الأردنية للعربية: نرفض التشكيك بدور الأردن بشأن المساعدات لغزة

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