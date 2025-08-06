Aug 6, 2025 4:20 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: 5 دول شاركت في إنزال 107 حزمة مساعدات إنسانية جوا في جميع أنحاء قطاع غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o