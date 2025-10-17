Oct 17, 2025 1:42 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الناطق باسم الاتحاد الأوروبي: إذا كان اللقاء المقترح بين ترامب وبوتين سيساعد في إحلال السلام في أوكرانيا فنحن نرحب به

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o