أبرز الأحداث
الناطق العسكري باسم الحوثيين: نفذنا عملية نوعية استهدفت مطار اللد في يافا المحتلة بصاروخ باليستي والعملية حققت هدفها بنجاح وأدت إلى تعليق حركة المطار وهروب المستوطنين

