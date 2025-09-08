Sep 8, 2025 5:56 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الناطق العسكري باسم "أنصارالله": نفّذنا عملية نوعيّة بـ3 مسيرات استهدفت مطاري بن غوريون ورامون وهدفًا حساسًا بديمونا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o