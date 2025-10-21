Oct 21, 2025 11:08 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

النائب وليد البعريني بعد لقائه الرئيس عون: نؤيد مواقف الرئيس في ما خص موضوعي التفاوض وحصرية السلاح، وتعاطيه بحكمة في هذين الملفين يجنب لبنان اي صدام داخلي

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o