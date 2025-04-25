Apr 25, 2025 3:12 PMClock
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النائب وضاح الصادق لـmtv: أؤيّد الرفع الكامل للسرية المصرفية وواقع البلد بدأ يتغيّر مع العهد الجديد وبيروت مشكلتها ليست طائفية والمناصفة كانت دائماً خيار الناخب البيروتي ونريد تطبيق الدستور والقوانين

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