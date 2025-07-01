Jul 1, 2025 11:36 AMClock
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النائب هادي أبو الحسن: مسؤوليتنا كنواب تسهيل أمور المواطنين بعيدًا عن الاعتبارات السياسيّة ونحن ضدّ تعطيل المؤسسات ونفصل الأمور التشريعيّة عن المواقف السياسيّة

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