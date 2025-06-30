Jun 30, 2025 10:46 AMClock
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النائب هادي أبو الحسن: سنكون مع تأييد إدراج تعديل قانون الانتخابات لكن لن نخرج من الجلسة فموقفنا التاريخي يؤكد على انتظام عمل المؤسسات ولطالما رفضنا تعطيل التشريع

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