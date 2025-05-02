May 2, 2025 9:38 PMClock
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النائب نعمة افرام ناعيا عدنان قصار: قامة وطنيّة رفعت مشعل الإقتصاد الحرّ ودعمت القطاع الخاص المنتج

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