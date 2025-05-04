May 4, 2025 9:15 PMClock
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النائب نعمة افرام: سنهدي الفوز لأهالي جونية وستكون ولاية بلا كيدية ولا قهر وسنعمل بقلب كبير

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