Jul 23, 2025 11:01 AMClock
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النائب نبيل بدر قبيل جلسة مجلس النواب: موضوع الحصانة لا يُطرح كل يوم والنائب يُجسِّد مجموعة كبيرة من الناخبين ويتبع عدة قوانين والقصة ليست بهذه البساطة

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