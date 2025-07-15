Jul 15, 2025 12:22 PMClock
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النائب ميشال معوض لبري : نشد على يدك لتصبح جلسة مناقشة الحكومة عادة للخروج من عادات وابتكارات الترويكا والحوارات لان الحوار الاساسي يكون في المجلس النيابي

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