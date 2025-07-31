Jul 31, 2025 10:37 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

النائب مروان حمادة: استمعنا اليوم من الرئيس عون الى خطاب القسم الثاني وفيه سهّل على الحكومة والبرلمان تحقيق المهمات الكبرى

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o