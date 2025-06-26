Jun 26, 2025 11:28 AMClock
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النائب محمد خواجة ممثلاً برّي خلال لقاء تضامني مع شهداء كنيسة مار الياس في دمشق: التفجير نفّذته جماعات تكفيريّة لا دين ولا مذهب لها ولا تمتّ للدين بأيّ صلة

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