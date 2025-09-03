10:36 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

النائب محمد خواجة للـLBCI: إذا اقتصرت الجلسة الحكومية كلها على مناقشة خطة الحصر فسنقاطعها وإذا ما أتت ضمن جدول أعمال فسنحضر الجلسة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o