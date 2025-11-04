10:50 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

النائب محمد الخواجة ممثلا الرئيس بري في اللقاء التنسيقي الاول نحو اعادة الاعمار: لقد اثبت أهالي القرى الحدودية انهم لا ينتظرون المعجزات بل يصنعونها بالثبات والعرق والدم

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o