المركزية - نقل عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قبلان قبلان موفدا من رئيس مجلس النواب نبيه بري رسالة شفهية إلى رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف جمال رشيد، وذلك خلال استقباله اليوم في قصر بغداد، في حضور السفير اللبناني لدى العراق علي أديب الحبحاب.

‏وأبلغ قبلان الرئيس العراقي" تحيات دولة الرئيس بري وتقديره العالي لمواقف العراق الداعمة للبنان وشعبه في مختلف الظروف"، مشيدا بـ"عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين".

‏وتناولت الرسالة سبل تعزيز التعاون الثنائي وتفعيل آليات التنسيق بين بيروت وبغداد في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية بما يخدم مصلحة الشعبين ويعزز الاستقرار في المنطقة.

‏من جانبه عبّر الرئيس العراقي عن "اعتزازه بالعلاقات التاريخية التي تربط العراق بلبنان"، وحمّل النائب قبلان "تحياته وتمنياته لدولة الرئيس بري بالتوفيق وللشعب اللبناني الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار"، مشددا على "أهمية الارتقاء بالعلاقات الثنائية بما يعكس تطلعات الشعبين ويكرس مبادئ التضامن العربي".