Jul 15, 2025 1:42 PMClock
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النائب قاسم هاشم: كنّا نودّ أن يبدأ أي كلام في هذه الجلسة بإدانة لما يتعرّض له لبنان من اعتداء استكمالًا للاعتداءات المتواصلة من العدو

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