Jul 15, 2025 10:58 AMClock
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النائب قاسم هاشم: الأساس هو الوصول إلى استراتيجية دفاعية وإجراء حوار وعلى الحكومة أن تتصرف وفق ما يخدم مصلحة لبنان ويحفظ كراماته

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