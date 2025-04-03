أشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض ‏الى اننا لن نكرر بطريقة تدعو للأسى مناشدة الحكومة في أن تقوم بدورها في حماية المواطنين ‏اللبنانيين في الجنوب والضاحية والبقاع، حيث يقفون في العراء مكشوفين أمنياً وعسكرياً، إزاء الأعمال ‏العدائية للعدو الإسرائيلي الذي يتصرف وليس في حسبانه مطلقاً، لا القرار ١٧٠١ ولا اللجنة المشرفة ولا ‏الإجراءات التنفيذية ولا المجتمع الدولي ولا القانون الدولي، ليس في حسابه شيء سوى هذا الإجرام المفتوح ‏والإيغال بالقتل والاغتيال بغطاء أميركي فاضح، لكننا نقول في مقابل ذلك، إن كل عدوان يمارسه الاحتلال ‏ضد أهلنا ووطننا، إنما يؤكد ويعمق شرعية المقاومة وإرادة المقاومة"، محذّراً من أنّ الإيغال في القتل ‏والتدمير سيعيد في لحظة ما الأمور برمتها إلى نقطة الصفر، وسيجد هذا العدو نفسه في مواجهة الحقائق ‏التي يعتقد أنّه انتهى منها أو التي يهرب منها، ولكن السحر سينقلب على الساحر.‏

واعتبر فياض خلال تشييع كوكبة من شهداء المقاومة الإسلامية ‏في بلدة عدشيت القصير الجنوبية، أنّ العدو الإسرائيلي مخطئ في حساباته في أنّه قادر على أن ينزع حق شعبنا في الدفاع ‏عن نفسه، والأميركي مخطئ في اعتقاده أن الضغوطات ستدفع لبنان إلى التطبيع.‏

وحذّر من أنّ العدوان الإسرائيلي والضغوطات الأميركية، تأخذ لبنان إلى محل شديد الخطورة، لافتاً إلى أننا ‏بتنا أمام مخاطر تتهدد الوطن برمته في كيانه واستقراره ولم يعد الموضوع يقتصر على دور المقاومة ‏وسلاحها.‏ وأكّد أنّ حزب الله يدرك بكل مسؤولية أنّ لكل مرحلة خصوصيتها وضروراتها، وأنّ الحكمة والشجاعة لا ‏ينفصلان، وأننا نتحرك في مواقفنا وممارساتنا من موقع الحرص على أمن شعبنا وسيادة ومصالح وطننا، ‏ومن هذا المنطلق أعلنا مراراً التزامنا بوقف إطلاق النار وبالإجراءات التنفيذية للقرار ١٧٠١.‏