المركزية - اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون امام وفد جمعية "كلنا إرادة" برئاسة وفاء صعب زاره قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، "ان الإصلاحات انطلقت ولا رجوع عنها على رغم الصعوبات والحواجز التي تواجهنا، لكننا لن نستسلم ومسيرة الوصول الى تحقيق كافة الإصلاحات المنشودة طويلة وسنستمر بها". وقال: "كنا امام خيارين اما ان نتعايش مع الخطأ والفساد او ان نختار الإصلاح، لذلك قررت اطلاق مسيرة الإصلاح وتحمل المسؤولية كاملة". وأضاف الرئيس عون امام الوفد ان دور القضاء مهم جدا في مكافحة الفساد، والتشكيلات القضائية التي صدرت قبل أيام ستساعد في تسريع عجلة القضاء ومواجهة القضايا التي لا تزال عالقة حتى الان.

واعتبر الرئيس عون ان عقلية الفساد التي سادت خلال السنوات الماضية تتطلب ان نبذل الجهد الكبير لمواجهتها، وقد وضعت الأمور الان على السكة ولا يجوز ان تكون القاعدة هي الفساد والشواذ، بل الصحيح ان تكون القاعدة هي مكافحة الفساد، "وسنعمل للوصول الى تحقيق هذه الأهداف ولدينا فرص كبيرة يجب الاستفادة منها في هذه المرحلة".

وفي مسألة التعيينات، أشار رئيس الجمهورية الى انه يمكن ان نحافظ على التوازن الطائفي ولكن يجب ان نختار النخبة للمراكز الأساسية في البلاد، "فاللبناني تعب ويريد ان تحل المسائل العالقة بسرعة لكن هذه العملية قد تأخذ وقتا ونحن نعمل بسرعة ومن دون تسرع".

وقال الرئيس عون: "تعرضنا وسنتعرض لضغوطات وانتقادات لكن امام المصلحة العليا كل شيء يهون لان مصلحة البلاد هي فوق كل اعتبار".

واكد رئيس الجمهورية ان زياراته الى الخارج أظهرت كم ان الدول تعتز باللبنانيين وتفاخر بهم، وعلينا ان نستفيد من كفاءات اللبنانيين في الخارج، لافتا الى ان دور المنتشرين أساسي في دعم البلاد والمساهمة في عملية النهوض الاقتصادي، مع التركيز أيضاً على دور الإعلام في إبراز النواحي الإيجابية وعدم الاكتفاء بتسليط الضوء على الجوانب السلبية أو المبالغة في تصوير الأمور بما يتناقض مع الواقع، مؤكدا ان المؤشرات الاقتصادية إيجابية ومشجّعة.

وكانت رئيسة الوفد شرحت للرئيس عون عن الدور الذي تقوم به "كلنا ارادة"، وعن مبادئ عمل هذه الجمعية التي تضم أعضاء من مختلف الطوائف والاتجاهات. وأشارت إلى أنّ تمويل جمعية "كلّنا إرادة" هو لبناني بالكامل، لافتة الى أنّ الجمعية تركّز في عملها على الإصلاح وترسيخ سيادة الدولة وبسط هيبتها، وقالت أنّ مضامين خطاب القسّم تلتقي مع توجّهاتها.

ثم تحدّث اعضاء الجمعية في مواضيع مختلفة، مؤكّدين على أهمية الإصلاح في هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن، ولا سيما مكافحة الفساد في الإدارات العامة، وتعزيز مبدأ الشفافية واعتماده. كما أكّد الأعضاء تطابق رؤيتهم مع كل ما ورد في خطاب القسم.

وضم الوفد الى صعب، لبيب أبو ظهر، وعلي الخليل، وديان اصاف وديانا منعم.

النائب فراس حمدان: الى ذلك، استقبل الرئيس عون النائب فراس حمدان واجرى معه جولة افق تناولت الأوضاع العامة في البلاد. وبعد اللقاء قال النائب حمدان :" التقيت اليوم السيد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في بعبدا، للتباحث في الأوضاع العامة والمستجدات على الساحة الوطنية. أكد الرئيس على موقفه الثابت بالمضي قدماً في تنفيذ القرار التاريخي لجهة تحقيق حصرية السلاح بيد الدولة، وإطلاق مساره العملاني عبر الجيش اللبناني، تنفيذاً لتعهدات خطاب القسم والبيان الوزاري. أكدت من جهتي على الدعم الكامل لهذا الموقف التاريخي والتأسيسي الذي يشكل قاعدة أساسية لاستعادة الدولة في لبنان، وإطلاق عجلة التعافي والنهوض والإنسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة وإعادة الإعمار وعودة الأهالي إلى قراهم. وكانت فرصة لشكر الرئيس على الدعم الذي أبداه لإقرار قانون الاعفاءات عن بعض الرسوم لجميع المكلفين من الأقضية الجنوبية الصادر عن مجلس النواب على أثر العدوان الذي شهدته قرى الجنوب ما بعد 7 تشرين".

الوزير السابق إبراهيم الضاهر: واستقبل الرئيس عون الوزير السابق إبراهيم الضاهر وتداول معه في عدد من مواضيع الساعة في ضوء التطورات الأخيرة.

المركز اللبناني للوساطة والتوفيق: واستقبل الرئيس عون وفدا من " المركز اللبناني للوساطة والتوفيق LAMAC ضم رئيسته المحامية منى حنا ونائب الرئيس المحامي كريم نويهض، وامين السر السيد ماهر حنا، والسيدات والسادة : المحامية ميليسا معتوق، والمحامي ربيع الغوش، والدكتور وائل شعيب والدكتور ايلي

خطار والمحامي راني قبيسي:.وقد اطلع الوفد الرئيس عون على عمل المركز في اطار السعي لحل النزاعات والتفاوض للتوصل الى حلول، ومساهمة المركز في إقرار عدد من القوانين التي صدرت ومنها قانون الوساطة القضائية، إضافة الى تدريب قضاة ومحامين لدعم مبدأ الوساطة. ولفت الوفد الى ان للمركز علاقات تعاون مع مؤسسات مماثلة في عدد من الدول إضافة الى الجامعات اللبنانية، مشيرا الى أهمية تنفيذ قانون " وسيط الجمهورية" الذي يحقق مساهمة أساسية في مكافحة الفساد وتمكين المواطنين من الوصول الى حقوقهم.

ورد الرئيس عون مرحبا باعضاء الوفد ومنوها بالدور الذي لعبه مركز LAMAC، لافتا الى أهمية إرساء ثقافة الوساطة في حل الخلافات لتخفيف الضغط عن المحاكم والإسراع في بت النزاعات. واكد رئيس الجمهورية ان تطبيق قانون " وسيط الجمهورية" من الأهداف الأساسية التي سوف يعمل على تحقيقها، لافتا الى الدور المحوري الذي يلعبه " وسيط الجمهورية" في التخفيف من معاناة المواطنين وعلاقاتهم بالادارات والمؤسسات العامة. واعتبر الرئيس عون انه من الأفضل اعتماد الحوار لحل المسائل العالقة سواء كانت بين الافراد بعضهم مع بعض او بين المواطنين والمؤسسات الرسمية.

صاحب دار نوبيليس للنشر: وفي قصر بعبدا، صاحب " دار نوبيليس للنشر" السيد نبيل عبد الحق والعميد المتقاعد سامي ريحانا، اللذين قدما الى الرئيس عون موسوعة من ثلاثة أجزاء صدرت عن الدار حول " العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية" تضمنت توثيقا للفترة التي سبقت وتلت انتخاب الرئيس عون والمواقف التي سجلت في تلك الفترة.



