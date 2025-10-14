11:50 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

النائب فؤاد مخزومي بعد زيارة المفتي دريان: لبنان يجب أن يستفيد من السّلام فلا مستقبل لبلد منقسم وعلينا أن نختار الدولة والسيادة وأدعو الى حصر السلاح بيد الدولة وإنهاء ظاهرة الميليشيات

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o