Jul 17, 2025 11:16 AMClock
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النائب فؤاد المخزومي في مؤتمر صحافي: المجلس البلديّ في بيروت بدأ فورًا بالعمل بعد انتخابه ونحمّله المسؤولية ليحدث الفرق الذي ننتظره منه ومؤسسة مخزومي ستقدم الدعم على شكل هبات للبلدية

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