Jul 3, 2025 3:34 PMClock
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النائب غياث يزبك: حزب الله قادر على شيء واحد وهو تأخير شفاء لبنان وهذا التأخير تدفع ثمنه بيئته وهو لا يريد أن يتخلّى عن سلاحه والإجماع اللبناني لا يريد أن يعاقبه

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