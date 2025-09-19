المركزية - أكد النائب غسان حاصباني، أن "من واجبات مجلس النواب التشريع، ولكن على الحكومة أن تقدّم مشاريع قوانين للبرلمان من أجل تصويب أمور لها علاقة بالمجلس التنفيذي".

وشدد حاصباني في حديث للـmtv، على أن "الاستحقاق الدستوري أهمّ من أي اعتبار آخر مهما كان الثمن، ويجب الخروج من مبدأ الاستثناءات الذي كان موجوداً في السابق، وعلينا مسؤوليّة إجراء الإنتخابات النيابية في وقتها خصوصاً أمام المجتمع الدولي".

وأضاف: "إذا اعتبرت الحكومة أنّه يتعذّر عليها إجراء الانتخابات في موعدها، فهي بهذه الحالة تضع نفسها خارج المعادلة الدستورية وخارج الثقة الدولية والداخلية".