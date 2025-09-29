Sep 29, 2025 12:36 PMClock
أبرز الأحداث
النائب غازي زعيتر: رئيس مجلس النواب نبيه برّي لم يتصرّف إلا كرئيس لكل الكتل النيابية وجميع النواب وهذا بشهادة الجميع

