Aug 21, 2025 10:38 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

النائب شربل مسعد بعد لقائه رئيس الجمهورية في قصر بعبدا: عبّرت عن الثقة بأداء الرئيس عون في ملف حصرية السلاح، وتمنّيت أن تتم مقاربة هذا الموضوع بروح وطنية جامعة بعيدًا عن الاصطفافات الطائفية والحزبية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o