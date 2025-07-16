Jul 16, 2025 12:14 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

النائب شربل مسعد: التعليم يتدهور والمدرسة الرسمية تنهار وما زلنا ندور في حلقة مفرغة في مسألة أموال المودعين

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o