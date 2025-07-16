Jul 16, 2025 11:02 AMClock
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النائب سيزار أبي خليل قبيل الجلسة النيابية: الاحتمال وارد في طرح الثقة بالحكومة لأنه حق مُعطى لكل نائب وننتظر رد الحكومة ليُبنى على الشيء مقتضاه

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