Jul 23, 2025 11:10 AMClock
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النائب سليم الصايغ: نحن نريد تحرير القضاء ليعمل عمله ونحن لا نتهم أحدًا وعلينا حماية الأموال العامة ويجب علينا كنواب إعطاء الحرية للقضاء

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