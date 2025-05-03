May 3, 2025 9:12 AMClock
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النائب سليم الصايغ للبنان الحر : تتم عملية شراء أصوات ويتجاوز في بعض المناطق ال1000 دولار وهذا غير مقبول . نحن بحاجة لقانون وقرارات تتخذها الحكومة

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