المركزية - زار النائب محمد سليمان، برفقة النائب السابق جمال إسماعيل، وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، على رأس وفد ضم رئيس بلدية شهابية الفاعور في البقاع، ووفداً من عرب الجل – صيدا.

تم خلال اللقاء، بحسب بيان صادر عن المكتب الاعلامي للنائب سليمان، "البحث في عدد من القضايا التربوية والمطلبية والخدماتية التي تهم القرى والبلدات، والتي تشكل حاجة ضرورية للأساتذة والطلاب".

وأكد "أهمية التعاون والتنسيق مع وزارة التربية لتأمين احتياجات المدارس والمعاهد في المناطق المحرومة، بما يسهم في تعزيز دور المؤسسات التربوية".