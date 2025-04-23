أكد النائب محمد سليمان، خلال تقديمه واجب العزاء لعائلة وذوي الشهيد الملازم محمود زيتون في بلدته عكار العتيقة، أن "أرض عكار حملت مشروع بناء الوطن، وكل شهدائها كانوا ابطالا في خدمة مشروع الحفاظ على حدوده وبناء مؤسساته".

وأكد أن "لا بديل عن الجيش ولا عن القوى الأمنية ولا قرار إلا للدولة ولا عودة إلى الوراء لزمن الوصايات ولا المليشيات. وإن حق أبناء عكار على الدولة هو واجب عليها، ورفع الغبن والظلم عنها يكون بالعمل على إنمائها و إنصاف شبابها بالدوائر والوظائف".

وتوجه بالتعزية لأهل وذوي الشهيد والقيادة الجيش بفقدان "شاب من خيرة شباب عكار".

وكان سليمان قد جال في قرى عكار وقدم التعازي لمدير التعليم الأساسي جورج داوود بوفاة والدته في بلدة تلعباس الغربي و آل "الحاج ديب" في الكويخات.