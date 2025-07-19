Jul 19, 2025 9:44 PMClock
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النائب ستريدا جعجع في افتتاح مهرجانات الأرز الدولية "رجعنا يا لبنان": كيف لا نعود ونحن أكثر من نُجيد العودة وإلى رحاب الحياة التي نستحق انطلقنا و"رجعنا أقوى ممّا كنّا"

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