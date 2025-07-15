Jul 15, 2025 1:29 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

النائب زياد حواط: الدولة هي المفتاح الأساس لحل كل المشاكل واليوم هو يوم الحسم والبعض بحالة نكران للولقع ولمواجهة الخطر في لبنان يجب قيام الدولة واتخاذ قرار وطني كبير

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o