Apr 27, 2025 6:25 PMClock
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النائب زياد الحواط خلال إعلان لائحة "جبيل أحلى": مرّت على المجلس البلدي ظروف صعبة جدًّا ورغم الانهيار بقيت جبيل جاذبة للمشاريع والاستثمارات

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