May 4, 2025 4:50 PMClock
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النائب رازي الحاج من بسكنتا: البلدة تشهد تنافساً ديمقراطياً حضارياً وأنا على الحياد الإيجابي وهذه الانتخابات إشارة إيجابية إلى أن الدولة بدأت تحترم المهل الدستورية واليوم الإنتخابي في المتن كان رائعاً

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