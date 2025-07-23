Jul 23, 2025 11:02 AMClock
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النائب رازي الحاج قبيل جلسة مجلس النواب: الأهم هو أن المجلس يعود بالقيام بالدور الرقابي وألّا يكون بمكان تختفي فيه العدالة ولن نستبق الأمور

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