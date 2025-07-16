Jul 16, 2025 11:56 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

النائب حسين الحاج حسن: هناك جهد رسمي لبناني مُثابر بشأن وضع الجنوب لكن هناك جهات لبنانية تتبنى سردية إسرائيل

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o